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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل بمناسبة 9 مايو عيد النصر بباكو

    ٠٩.٠٥‎.٢٠١٨ [٠٩:٤٥‎]

    باكو، 9 مايو (أذرتاج)

    أقيم في التاسع من مايو/أيار في العاصمة الأذربيجانية باكو حفل مهيب بمناسبة الذكرى السنوي الثالث والسبعين للنصر على الفاشية في الحرب العالمية الثانية.

    وشارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدة أذربيجان الاولى مهربان علييفا في الحفل.

    والتقى فخامة الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا مع المحاربين القدامى وهنأهم بمناسبة عيد النصر مبلغين أطيب تمنياتهما.

    كما اجتمع الرئيس علييف والسيدة الاولى بأفراد اسرة بطل الاتحاد السوفييتي مرتين هادي أصلانوف وهنأهم بمناسبة عيد الانتصار.

    ووضع الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا إكليلا من الزهور أمام تمثال الجنرال قائد قوات الدبابات وبطل الاتحاد السوفييتي المزدوج هادي أصلانوف وأحييا ذكرى أبطال الشعب الأذربيجاني الذين قدموا مآثر لا مسيل لها ابان الحرب العالمية الثانية.

    استعرض حرس الشرف أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة تحت أصداء النشيد العسكري.

    ثم التقط المحاربون القدامى صورا فوتوغرافية جماعية تذكارية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.

    كما شارك في الحفل رئيس الوزراء نوروز محمدوف ورئيس المجلس الوطني أوقطاي أسدوف ورئيس الديوان الرئاسي رامز مهدييف وغيرهم من المسئولين الرسميين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل بمناسبة 9 مايو عيد النصر بباكو
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