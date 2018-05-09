الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس جمعية الموانئ الدولية

الخارجية: احتلال شوشا جزء مركب من سياسة أرمينيا الاحتلالية النظامية ضد أذربيجان

إقليم قراباغ الجبلي المحتل مؤقتا كان وما زال وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أذربيجان