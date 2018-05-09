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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠٩.٠٥‎.٢٠١٨ [١٢:٤٩]

    باكو، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 76.58 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 1.73 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 70.55 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 1.49 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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