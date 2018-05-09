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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية

    ٠٩.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:١١]

    باكو، 9 مايو (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية
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