الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠١٨ [١٤:١١]
باكو، 9 مايو (أذرتاج).
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
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