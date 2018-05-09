باكو، 9 مايو (أذرتاج). التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية

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