أذربيجان سمحت لعدد من وسائل الإعلام الدولية بزيارة أراضيها المحتلة

باكو، 9 مايو، أذرتاج

يقيم رئيس الوزراء الأرميني الجديد مؤتمرا صحفيا لممثلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية في مدينة خانكندي بإقليم قراباغ الجبلي المحتل الأذربيجاني.

أفاد مراسل أذرتاج ان الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف ابلغ ان مؤسسات الاعلام الدولية مثل فاينانشال تايمس واسوشيتيد برس وفرانس بريس راجعت الى وزارة الخارجية الأذربيجانية رسميا راجية لاصدار حكومة أذربيجان السماح لها بزيارة أراضيها المحتلة للمشاركة في ذلك المؤتمر.

وأضاف حاجييف انه نظرا لاحترام وسائل الاعلام العالمية المذكورة بقوانين أذربيجان ووحدة أراضيها وسيادتها عليها وكذلك بالقانون الدولي لم يعترض عن زيارة ممثلين لها لاراضي أذربيجان المحتلة.

وتابع حاجييف "أننا نأمل على تعرف ممثلي وسائل الاعلام الدولية خلال هذه الزيارة تعرفا ميدانيا على التطهير العرقي المرتكب جراء الاحتلال ضد سكان إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني القدماء الأصليين ومدى نهب وسلب وهدم ممتلكاتهم والتراث المادي الثقافي الخاص بالشعب الأذربيجاني فيها على سيرهم عبر محافظة لاتشين الأذربيجانية المحتلة ومناطق قراباغ الجبلي. كما نوصيهم بزيارة مناطق محتلة أخرى في قراباغ الجبلي مثل اغدام وجبرائيل وفضولي وغيرها لمشاهدة مدى الهدم والتخريب والنهب والسلب فيها ولكن التجربة تدل على ان الجانب الأرميني لن يسمح لهم بمغادرة حدود مدينة خانكندي".