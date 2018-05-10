باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة مهربان علييفا وأفراد أسرته اليوم في حفل غرس الأشجار في الساحة الخضراء في جوار الطريق المؤدي إلى قالا - توركان تكريسا لميلاد الزعيم القومي حيدر علييف. قدم وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف معلومات عن الساحة الخضراء لرئيس الدولة. وقام الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وأفراد أسرته بغرس الشجر في المنطقة. التقط رئيس الدولة والسيدة الأولى صوراً مع المشاركين في حملة غرس الأشجار.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يشارك في حفل غرس الأشجار المكرس ليوم ميلاد الزعيم القومي

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