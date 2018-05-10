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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 89 مليون دولار في الربع الأول

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:١٨]

    مينسك، 10 مايو (أذرتاج).

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس في الربع الأول لهذا العام تجاوز 89 مليون دولار.

    يشار الى ان حجم تبادل البضائع بين بيلاروس وأذربيجان كان بقيمة 160.7 مليون دولار عام 2017 وهذا يشكل زيادة بنسبة 6.4 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها لعام 2016.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 89 مليون دولار في الربع الأول
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