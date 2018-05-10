باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج) قام سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه. أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضع الضيوف باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها. كما وضعوا باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.

AZERTAG.AZ : سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان يزورون ضريح حيدر علييف

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