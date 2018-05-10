    • / سياسة

    سياسة


    سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان يزورون ضريح حيدر علييف

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٤٢]

    باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قام سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضع الضيوف باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    كما وضعوا باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.

    AZERTAG.AZ :سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان يزورون ضريح حيدر علييف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:٥‎٢]
    أذربيجان سمحت لعدد من وسائل الإعلام الدولية بزيارة أراضيها المحتلة
    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
    الخارجية: احتلال شوشا جزء مركب من سياسة أرمينيا الاحتلالية النظامية ضد أذربيجان
    إقليم قراباغ الجبلي المحتل مؤقتا كان وما زال وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أذربيجان
    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٥‎:٠٣]
    مرور 26 عاما على احتلال مدينة شوشا الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة الأرمينية
    ٠٧.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٣٨]
    محمدياروف: أذربيجان قلقة للغاية من الحروب والصراعات المسلحة في بلدان التعاون الإسلامي
    سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان يزورون ضريح حيدر علييف سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان يزورون ضريح حيدر علييف سفراء دول رابطة الدول المستقلة وموظفو السفارات لدى أذربيجان يزورون ضريح حيدر علييف