عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 131.3 مليار دولار

باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 131 مليار و309 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2001 حتى الأول من مايو وذلك في إطار مشروع استغلال مكامن النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر.

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني خلال أشهر يناير – أبريل للعام الحالي على واردات قدرها مليارين و823 مليون دولار وذلك في إطار مشروع استغلال "أذري – جيراق - جوناشلي"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني.