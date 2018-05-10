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    عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 131.3 مليار دولار

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٤٤]

    باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 131 مليار و309 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2001 حتى الأول من مايو وذلك في إطار مشروع استغلال مكامن النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر.

    حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني خلال أشهر يناير – أبريل للعام الحالي على واردات قدرها مليارين و823 مليون دولار وذلك في إطار مشروع استغلال "أذري – جيراق - جوناشلي"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني.

     

    AZERTAG.AZ :عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 131.3 مليار دولار
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