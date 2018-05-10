عائدات صندوق النفط من حقل "شاه دنيز" مليارين و506 مليون دولار حتى الآن
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٤٥]
باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)
بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني مليارين و506 مليون دولار أمريكي من مشروع استغلال حقل "شاه دنيز" منذ عام 2007 حتى الأول من شهر مايو.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني أن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني حصل خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري على واردات قدرها 108 مليون دولار.
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