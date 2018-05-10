البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 11 مايو
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠١٨ [١٨:١٨]
باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 مايو / أيار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 11 مايو / أيار.
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