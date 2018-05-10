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    رئيسا تركيا وايران يبحثان الأوضاع المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٢٤]

    إسطنبول، 10 مايو، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا رجب طيب أردوغان وايران حسن روحاني.

    أفادت أذرتاج ان الرئيسين بحثا قرار دونالد ترامب بانسحاب بلاده احادي الجانب من الاتفاقية الموقع عليها عام 2015م على تقييد البرنامج النووي بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

    واكد الرئيس التركي على انه لا يجد صحيحا قرار الرئيس الأمريكي وعلى ضرورة خطة نشاط مشتركة حول الموضوع.

    AZERTAG.AZ :رئيسا تركيا وايران يبحثان الأوضاع المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني
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