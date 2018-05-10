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    تسخير حديقة تالية للسكان ضمن مشروع "بيزيم هيئت" بحضور ليلى علييفا

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٢٧]

    باكو، 10 مايو، أذرتاج 

    سخرت للسكان حديقة معمرة تالية ضمن مشروع "بيزيم هيئت" / حديقتنا / المنفذ بتنظيم الجمعية الأهلية أيديا بدعم إدارات السلطة التنفيذية لأحياء العاصمة باكو في العاشر من مايو اليوم.

    أفادت أذرتاج ان الحديقة المجددة التالية تخدم لسبعة مبان كثيرة الطوابق يقطنها نحو 10 الاف سكان تقع على مفترق الطرق بين شارعي محمد خليل شريفلي وشيرين ميرزايف بحي نظامي في باكو.

    وحضر نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا افتتاح الحديقة وحملة تشجير ضمن فعاليات الافتتاح.

    ويستهدف مشروع "بيزيم هيئت" تصميم حدائق نظيفة ومعمرة بيئيا وإنشاء الأماكن الخضراء وإعادة بنائها وتشكيل النمط الصحي للحياة وتكوين ظروف امنة ومريحة للسكان.

    وتبلغ مساحة الحديقة الأخيرة المسخرة 6 الاف متر مربع.

    وشملت الأعمال المنفذة في هذه الحديقة الرابعة عدّا على إصلاح واجهات المباني ومداخلها أيضا أخذا بعين الاعتبار توقعات ومصالح السكان. وتم غرس 150 شجرة وشجيرة جديدة ونحو 1500 زهرة بجانب إعادة بناء الأماكن الخضراء الموجودة بها.

    يذكر ان الجمعية الأهلية تخطط تنفيذ المشروع في جميع أحياء العاصمة باكو وتدعو السكان تزويد أيديا بمعلومات مفصلة حول حدائق محتاجة الى الإعمار والتشجير والتحديث مع توجيهاتهم وتوصياتهم.

    AZERTAG.AZ :تسخير حديقة تالية للسكان ضمن مشروع "بيزيم هيئت" بحضور ليلى علييفا
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