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    الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "دينامو" بباكو

    ١١.٠٥‎.٢٠١٨ [١١:٤٢]

    باكو، 11 مايو / أيار (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح فندق "دينامو" بباكو.

    قص الرئيس إلهام علييف وقرينته الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

    تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الظروف المهيأة في الفندق.

    ثم التقى مع جماعة من العاملين فيه.

    في الختام التقطت صورة جماعية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "دينامو" بباكو
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