القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 120 مرة

باكو، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 120 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية بالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوخا نبي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيل والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في قرية قاراوليلر والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى باش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي وكنقرلي وصاريجالي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وكوردلر لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.