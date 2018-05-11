تساقط البرد يلحق أضرارا بـ7 قرى في اسماعيللي مع جرف الجسر

باكو، 11 مايو (أذرتاج).

أدى الهطول الغزير للأمطار مع تساقط حبات البرد في الليلة الماضية الى تشكل سيول في محافظة اسماعيللي بشمال أذربيجان ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمزروعات واشجار الفواكه والمرافق العامة وجرفت الطرقات الداخلية في بلدة باسقال وقرى كورجوان وخانكندي وسولوط وزرناوا وكوهنه داخار وزيوه وتسببت السيول في تراكم الاوحال الضخم في أفنية البيوت.

كذلك جرفت السيول جسرا للسيارات واقعا على نهر جبلي جزء 8 كم من الطريق البري الواصل بين باسقال وسولوط، ما أدى الى انقطاع علاقة نقل برية لمركز المحافظة مع قرى سولوط وكالازيوه وسرسورا. حاليا تجري الاعمال لاعادة ترميم الجسر.