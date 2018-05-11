وزير تركيا: خط انابيب غاز "تاناب" يشغل في 12 يونيو

باكو، 11 مايو (أذرتاج).

سيبدأ في 12 يونيو لهذا العام تشغيل خط انابيب الغاز العابر للأناضول الذي سينقل الغاز الاذربيجاني الطبيعي الى تركيا ومنها الى أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي بيرات آلبايراك.

يشار الى ان رئيس إدارة الاستثمارات لدى سوكار واقف علييف كان قد قال ان حفل افتتاح لتاناب يكون في 19 يونيو.

يذكر أن مشروع "تاناب" لنقل غاز أذربيجان المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا جزء مركب من مشروع ممر الجنوب للغاز حيث سيتم ربط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود التركية الجورجية وفي الحدود التركية اليونانية بخط أنابيب الغاز تاب. واستكملت اعمال انشاء جزء المشروع تاناب البالغ طوله 1350 من اصل طوله الإجمالي 1850 كم وقطره 56 بوصة الممتد إلى مدينة اسكي شهر التركية وتم ضخ الغاز التجريبي في خط الانابيب ووصل الغاز الى مدينة اسكي شهر. ومن المتوقع أنّ تشكل كلفة شركات أذربيجان المشاركة في المشروع 6.2 مليارات دولار عموما إلى عام 2020م.

وكلفة المشروع تبلغ حاليا 99ر7 مليارات دولار رغم كون هذا الرقم عند التقييم الابتدائي للمشروع 7ر11 مليار دولارا الامر الذي يفيد أن الحجم المقتصد حتى الآن في تنفيذ المشروع يصل الى 8ر3 مليارات دولار ومن المتوقع ان تصل نفقات شركات أذربيجان في مشروع تاناب الى عام 2020م 2ر6 مليارات دولار عموما.

وطول خط الأنابيب قسمه الممتد بين جورجيا وحدود تركيا ومدينة أسكي شهر التركية بقطر 56 بوصة 1350 كم وقسمه الممتد بين مدينة اسكي شهر وحدود تركيا واليونان بقطر 48 بوصة 480 كم. كما أنّ مشروع تاناب عبارة عن قسم يمر من خلال البحر على طول 18 كم بقطر 2*36 بوصة. وتم استكمال المرحلة الأولى من إنشاء تاناب وتجري حاليا أعمال إنشاء المرحلة الثانية. وقدرة تمرير الخط الابتدائية 16 مليار م3 مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل المنظور إلى 31 مليار م3 سنويا.

لقد أنجزت اعمال مد خط انابيب مزدوج بطول 18 كم بقطر 36 بوصة في قاع مضيق دردنيل واعمال وضع كابلات الالياف الضوئية في القاع.

وضع حجر الأساس لخط الانابيب "تاناب" في منطقة سليم لولاية قارس التركية في 17 مارس عام 2015 في حضور رؤساء كل من أذربيجان وتركيا وجورجيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان وجيورجي مارغفيلاشفيلي.

وتوزع اسهر تاناب حاليا على شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المغلقة الأذربيجانية 51 في المائة وستياش 7 في المائة وبوتاش التركية 30 في المائة وبي بي البريطانية 12 في المائة.