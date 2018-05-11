منفذ حدودي مع إيران يعمل على مدى 24 ساعة ابتداء من 10 مايو

استارا، 11 مايو (أذرتاج).

وقع الطرفين الاذربيجاني والإيراني على بروتوكول بشأن تطبيق نظام دوام العمل على مدى 24 ساعة في منفذ استارا الحدودي ابتداء من 10 مايو لهذا العام.

وقع على الوثيقة من أذربيجان العقيد آزاد عبداللايف ومن ايران ممثل المنفذ الحدودي نوزر مورادي بحضور رئيس ديوان جهاز حرس الحدود الاذربيجاني الجنرال التشين ابراهيموف ورئيس الإدارة العامة للمراقبة الجمركية الجنرال جواد قاصيموف على هامش اجتماع جرى في 10 مايو في مقر إدارة الجمارك في استارا حيث نوقشت مسائل تطبيق القرار الصادر في الاجتماع الـ12 للجنة الحكومية المشتركة المنعقد في 12-14 مارس عام 2018 بشأن الانتقال الى دوام العمل على مدى 24 ساعة في منافذ جولفا واستارا وبيلاسوار الحدودية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ايران الإسلامية.

ان هذه الخطوة ستساهم عن كثب في تنفيذ الاعمال المخططة في اطار ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" وخريطة الطريق الاستراتيجي وتطوير السياحة.