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    انطلاق البطولة العالمية في رياضة كابويرا في باكو

    ١١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٥‎١]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج).

    انطلق اليوم في قصر باكو الرياضي البطولة العالمية في رياضة كابويرا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البطولة نظمت برعاية الاتحاد الدولي لكابويرا ووزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية والاتحاد الاذربيجاني لكابويرا وبدعم سفارة أذربيجان في البرازيل وسفارة البرازيل في أذربيجان.

    يشارك في البطولة العالمية رياضيون مما يزيد عن 40 بلدا الى جانب 12 اكبر مجموعة كابويرا للعالم وأساتذتها الكبار .

    ويمثل أذربيجان في البطولة 25 رياضيا من مختلف فئات العمر.

    في اليوم الأول من البطولة استعرض الرياضيون الصغار والمراهقون مواهبهم ومهاراتهم.

    ستختتم البطولة في 12 مايو.

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