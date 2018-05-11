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    عقد قمة ثلاثية في مدينة آخن الألمانية

    ١١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٥‎٢]

    برلين، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة آخن الألمانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تقديم جائزة كارل الكبير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. قالت المستشارة الألمانية إننا لا نتحدث عن "شكل نورماند"، لأن فلاديمير بوتين لن يحضر الاجتماع. يصف الخبراء الاجتماع بـ"اجتماع غير رسمي للحلفاء". قال غوستاف جريسيل في مقابلته مع "Deutsche Welle": "إن الهدف من هذا الشكل هو تنسيق الموقف العام قبل المفاوضات مع موسكو".

    ولكن منذ خريف العام الماضي، اكتسب هذا الشكل أهمية إضافية: مناقشة الوضع الداخلي والإصلاحات في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :عقد قمة ثلاثية في مدينة آخن الألمانية
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