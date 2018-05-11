الناطق باسم الخارجية يعلق على تصريح زميله الأرميني: سوف تبوء الحكومة الجديدة بالفشل إن واصلت سياسة النظام السابق

باكو، 11 مايو، أذرتاج

علق الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف على بيان زميله الأرميني.

أفادت أذرتاج ان حاجييف قال إن هذا الشخص الذي ما كنا نسمع عنه فيما قبل والذي هو عنصر من نظام ساركيسيان السابق على الأرجح يسعى الى تفعيل نشاط فائض من اجل الحصول على وظيفة في سلطة سياسية جديدة.

وأضاف "أنه لا يدرك حتى الان ان سياسة نظام سارتكيسيان التي كان يخدم له ومن جملتها مواصلة العدوان والاحتلال ضد أذربيجان هما السببان الرئيسيان للأزمة في أرمينيا اليوم. وإن واصلت السلطة السياسية الارمينية سياسة النظام السابق فعلى الأرجح لقيت نفس العاقبة أيضا".

وصرح الناطق باسم الخارجية الأذربيجانية بأن الزعيم القومي العام حيدر علييف قد أوقف عدوان أرمينيا على أذربيجان فدخلت أذربيجان مرحلة جديدة للتنمية والتطور. وتحولت أذربيجان اليوم على أساس النموذج الناجح للإدارة بقيادة إلهام علييف الى دولة رائدة في المنطقة.