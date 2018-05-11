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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 14 مايو

    ١١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٨:٢٤]

    باكو، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 مايو / أيار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 14 مايو / أيار.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 14 مايو
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