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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 77.80 دولارا

    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٢:٠٣]

    باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.80 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.15 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 77.80 دولارا
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