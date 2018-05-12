باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.80 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.15 دولارا.

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 77.80 دولارا

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