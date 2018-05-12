زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم على مقياس ريختر محافظة ناغانو شمال - غربي اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات.

شعر الزلزال في 12 محافظة وبما في ذلك ناغانو.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.