باكو، 12 مايو، أذرتاج تغلب صباح باكو على ضيفه ميل موغان إيميشلي برباعية مقابل واحد في الجولة السابع والعشرين والأخيرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 131 المنظمة على ملعب قصبة بناء ادارها الحكم يونسوف أمام 100 مشجع. وسجل أهداف صاحب الأرض يعقوب زادة د28 ود47 وآلييف د40 ونوري زادة د64 ورد عليها باقروف د87. وعاقب الحكم لاعبين من صباح عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء. واختتم الناديان الموسم بهذه النتيجة صباح خامسا برصيد 40 نقطة وميل موغان ثامنا برصيد 30 نقطة. وتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي برصيد 15 هدفا وتبعه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 11 هدفا.

AZERTAG.AZ : صباح يتغلب على ميل موغان برباعية في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى

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