تبيليسي، 12 مايو، أذرتاج عقد المؤتمر الخامس لحزب "الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية" الحاكم في جورجيا. أفاد مراسل أذرتاج ان المؤتمر نظر في المسائل التنظيمية وانتخب مؤسس هذه المؤسسة السياسية بيدزينا ايفانيشفيلي رئيسا للحزب بالاجماع. وانتخب المؤتمر كذلك أعضاء المجلس السياسي. وخطب ايفانيشفيلي في المؤتمر مبلغا تحقيق تحولات جديدة في الحياة الاجتماعي السياسي في جورجيا.

AZERTAG.AZ : إعادة انتخاب مؤسس الحزب الحاكم في جورجيا رئيسا للحزب

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