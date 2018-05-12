باكو، 12 مايو، أذرتاج تغلب أقصو ضيفا على قراداغ لوكباتان بهدف يتيم في الجولة السابع والعشرين الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 133 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي بضاحية باكو العاصمة ادارها الحكم بايراموف أمام 200 مشجع. وسجل هدف اقصو علييف د14. ولم يعاقب الحكم أي لاعب. وبهذه النتيجة اختتم قراداغ لوكباتان الموسم ثانيا برصيد 46 نقطة فيما استقر أقصو تاسعا قبل الأخير برصيد 28 نقطة. وتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي برصيد 15 هدفا وتبعه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 11 هدفا.

AZERTAG.AZ : أقصو يفوز ضيفا على قراداغ لوكباتان في ختام الموسم

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