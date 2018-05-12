زاقاتالا يتعادل مع طوران طاووس في الجولة الأخيرة للموسم

زاقاتالا، 12 مايو، أذرتاج

تعادل زاقاتالا مع ضيفه طوران طاووس بدون هدف في الجولة السابع والعشرين الأخيرة للموسم من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 134 المنظمة في إستاد زاقاتالا المركزي قادها الحكم خاصيف أمام 150 مشجع.

ولم يشهد مشجعون تسجيل هدف.

وعاقب الحكم لاعبين من زاقاتالا ولاعبا من طوران طاووس بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وبعد هذا التعادل انتهى زاقاتالا الموسم عاشر أخيرا برصيد 19 نقطة فيما استقر طوران طاووس بالمركز السادس برصيد 39 نقطة.

وتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي برصيد 15 هدفا وتبعه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 11 هدفا.