شوالان يفوز على زعيم الترتيب ليحصد برونزية الموسم بدوري الدرجة الأولى

باكو، 12 مايو، أذرتاج

تغلب شوالان على ضيفه زعيم الترتيب خزر بهدفين نظيفين في الجولة السابعة والعشرين الأخيرة للموسم من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 135 المنظمة على ملعب اذال ارينا بضاحية باكو العاصمة قادها الحكم محمدوف أمام 200 مشجع.

وسجل هدفي شوالان موسايف د18 وشاه قولييف د21.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من شوالان ولاعبين من خزر بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وبهذا الفوز ضمن شوالان موقفه ثالثا برصيد 45 نقطة فيما توج خزر بلقب بطل الموسم زعيما برصيد 50 نقطة.

وتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي برصيد 15 هدفا وتبعه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 11 هدفا.