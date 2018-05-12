كشلة يتغلب على قراباغ بثلاثية دون رد بدوري الممتاز

باكو، 12 مايو، أذرتاج

انطلقت الجولة السابعة والعشرون من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الثاني عشر من مايو اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان قراباغ اغدام حل ضيفا في المباراة الأولى من الجولة على كشله باكو.

وانتهت المباراة المنظمة على ملعب انتر ارينا بفوز النادي الضيف 3-0. وسجل أهداف كشلة كلينون وفرجاد ازاد والخاصوف.

وبعد هذا الفوز رفع كشله رصيد الى 28 نقطة ليعزز موقعه سادسا فيما يتزعم قراباغ الترتيب برصيد 62 نقطة.