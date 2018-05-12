    • / رياضة

    رياضة


    كشلة يتغلب على قراباغ بثلاثية دون رد بدوري الممتاز

    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٥‎٨]

    باكو، 12 مايو، أذرتاج

    انطلقت الجولة السابعة والعشرون من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الثاني عشر من مايو اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان قراباغ اغدام حل ضيفا في المباراة الأولى من الجولة على كشله باكو.

    وانتهت المباراة المنظمة على ملعب انتر ارينا بفوز النادي الضيف 3-0. وسجل أهداف كشلة كلينون وفرجاد ازاد والخاصوف.

    وبعد هذا الفوز رفع كشله رصيد الى 28 نقطة ليعزز موقعه سادسا فيما يتزعم قراباغ الترتيب برصيد 62 نقطة.

    AZERTAG.AZ :كشلة يتغلب على قراباغ بثلاثية دون رد بدوري الممتاز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٠٣]
    شوالان يفوز على زعيم الترتيب ليحصد برونزية الموسم بدوري الدرجة الأولى
    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
    زاقاتالا يتعادل مع طوران طاووس في الجولة الأخيرة للموسم
    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:١٥‎]
    أقصو يفوز ضيفا على قراداغ لوكباتان في ختام الموسم
    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٩:١٦]
    بناء يخسر أمام ضيفه الجيش الرياضي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى
    كشلة يتغلب على قراباغ بثلاثية دون رد بدوري الممتاز