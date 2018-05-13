انطلاق ماراثون باكو 2018 بمبادرة مؤسسة حيدر علييف

باكو، 13 مايو (أذرتاج).

انطلق سباق ماراثون باكو 2018 اليوم 13 مايو في عاصمة أذربيجان باكو بمبادرة مؤسسة حيدر علييف تحت شعار "انتصر على الرياح".

وتشارك ليلى علييفا نائبة رئيس المؤسسة وآرزو علييفا في فعاليات ماراثون باكو 2018.

تنظم ماراثون باكو لـ3 اعوام على التوالي.

ومسافة الماراثون المنطلق من ميدان علم الدولة تساوي 21 كم حتى ملعب باكو الأولمبي. ويشارك في السباق نحو 18 الف شخص منهم رياضيون وساسة وأشخاص مشهورون وممثلو المجتمع وطلبة الى جانب المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وبريطانيا العظمى وألمانيا وتركيا وإيران ودولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان.

ويهدف الماراثون الى دعم تطوير الرياضة في أذربيجان وتشجيع الناس خاصة الشباب على الحياة الصحية بالرياضة وجمعهم معا للأغراض النبيلة.

ويضم شعار السباق عناصر تعكس عن خصائص مدينة باكو وسباق الماراثون.

وتقام منطقة مشجعي ماراثون باكو 2018 لدى ملعب باكو الأولمبي وتضم فعاليات فنية وترفيهية وموسيقية مختلفة.

وتصرف الأموال التي سيتم جمعها بفعاليات ماراثون باكو لتحقيق مشروع مؤسسة حيدر علييف الخيرية للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية.

سيتم تكريم الفائزين في حفل سيقام في ملعب باكو الأولمبي.

يذكر ان ماراثون باكو الأول أقيم في الأول من مايو للعام الماضي وشارك فيه اكثر من 7 آلاف شخص. يحصل كل صاحب للمكان الاول من النساء والرجال على ميداليات وشهادات الى جانب جوائز وهدايا بمبلغ 3000 مانات والمكان الثاني على 2000 مانات والمكان الثالث على 1000 مانات.

يشارك في المسابقة ممثلو سفارات كل من ايطاليا وروسيا وتركيا والصين وماليزيا والهند واليابان واوزبكستان وتركمانستان وكولومبيا ودولة الامارات العربية المتحدة وليتوانيا ولاتفيا في اذربيجان.