تكريم فائزي ماراثون باكو 2018 بجوائز

باكو، 13 مايو (أذرتاج).

انتهى سباق ماراثون باكو 2018 الذي انطلق صباح اليوم 13 مايو / أيار في عاصمة أذربيجان باكو بمبادرة مؤسسة حيدر علييف تحت شعار "انتصر على الرياح".

ومسافة الماراثون المنطلق من ميدان علم الدولة تساوي 21 كم حتى ملعب باكو الأولمبي. وشارك في السباق نحو 18 الف شخص منهم رياضيون وساسة وأشخاص مشهورون وممثلو المجتمع وطلبة الى جانب المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وبريطانيا العظمى وألمانيا وتركيا وإيران ودولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان.

وهدف الماراثون دعم تطوير رياضيات أذربيجان وتشجيع الناس خاصة الشباب إلى الحياة الصحي بالرياضة وجمعهم معا لأغراض خيرية.

وأقيمت منطقة مشجعي ماراثون باكو 2018 لدى ملعب باكو الأولمبي وضمت فعاليات فنية وترفيهية وموسيقية مختلفة.

وتم تكريم الفائزين بجوائز نقدية وهدايا. أفادت وكالة أذرتاج ان كل فائز بالمكان الاول من النساء والرجال حصل على ميداليات الى جانب جوائز بقيمة 3000 مانات وكل فائز بالمكان الثاني من النساء والرجال على ميداليات وجوائز بقيمة 2000 مانات. اما صاحب المكان الثالث فحصل على ميداليات وجوائز بقيمة 1000 مانات.

حصل المواطن الاوكراني ايغور اوليفيرينكو على المكان الاول والمواطن الايراني محمد جعفر مرادي على المكان الثاني ومواطن تركيا عمر الكان اوغلو على المكان الثالث من بين الرجال. اما الفائزات فانهن مواطنة تركيا جيليك فاديمه (المكان الاول) والاوكرانية فالينتينا بولتافسكا (المكان الثاني) والروسية اناستاسيا بيتروفا (المكان الثالث).