وزير الخارجية الأذربيجاني يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي الثالث

باكو، 13 مايو (أذرتاج).

سيشارك وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف في الرابع عشر من مايو في المؤتمر الوزاري الدولي الثالث المنعقد في بروكسل تحت موضوع ضحايا العنف الاثني والديني في الشرق الاوسط.

من المقرر ان يلقي الوزير الاذربيجاني كلمة في المؤتمر ويجري لقاءات ثنائية عديدة.