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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع ميناء باكو التجاري البحري الدولي

    ١٤.٠٥‎.٢٠١٨ [١٠:٢٠]

    باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح مجمع ميناء باكو التجاري البحري الدولي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.

    ثم تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأعمال المنجزة في المجمع.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد شاهين مصطفايف أحاط رئيس الدولة علما بالأعمال المنفذة.

    دشن الرئيس إلهام علييف مجمع ميناء باكو التجاري البحري الدولي.

    ثم التقطت صورة تذكارية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع ميناء باكو التجاري البحري الدولي
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