43 شهيدًا بالرصاص الإسرائيلي قرب حدود غزة

باكو، 14 مايو، أذرتاج

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن 43 فلسطينيًا استشهدوا اليوم، في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة "العودة"، السلمية بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الأناضول أنه قالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه:" ارتفع عدد الشهداء إلى 43 شهيدًا، جراء الاستهداف الصهيوني المركّز للمشاركين في مسيرة العودة الكبرى، اليوم شرق قطاع غزة".

وفي بيان سابق أعلنت الوزارة أن 1700 فلسطيني أصيبوا، بالأسلحة الإسرائيلية (الرصاص الحي، المطاطي، وقنابل الغاز)، بالقرب من الحدود.

وحول طبيعة الإصابات، أوضحت الوزارة أن 39 حالة من بين إجمالي الإصابات (1700 إصابة) صُنّفت بـ"الخطيرة"، فيما وصفت 11 إصابة "بالحرجة جداً".

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.