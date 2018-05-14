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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بمجموعة منسك في باريس

    ١٤.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]

    باكو، 14 مايو، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف ان وزير الخارجية ائلمار محمدياروف غادر بروكسل الى باريس في زيارة عمل.

    نقلت مراسلة أذرتاج عن حاجييف الناطق باسم الخارجية الأذربيجانية قوله إن الوزير محمدياروف يلتقي في الخامس عشر من مايو غدا في باريس بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا.

    وأضاف ان الاجتماع المرتقب يبحث النزاع الأرميني الأذربيجاني وكذلك الأحداث والتطورات الجارية في أرمينيا في الآونة الأخيرة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بمجموعة منسك في باريس
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