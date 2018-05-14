    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    52 شهيدًا 2410 جرحى بالرصاص الإسرائيلي قرب حدود غزة

    ١٤.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٢٦]

    باكو، 14 مايو، أذرتاج

    قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن 52 فلسطينيًا استشهدوا اليوم، فيما جرح 2410 آخرين، في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة "العودة"، السلمية بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن الأناضول أنه قالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه:" ارتفع عدد الشهداء إلى 52 شهيدًا، جراء الاستهداف الصهيوني المركّز للمشاركين في مسيرة العودة الكبري، اليوم شرق قطاع غزة".

    وحول طبيعة الإصابات البالغ عددها 2410، أوضحت الوزارة أن 1113 جريحا أصيبوا بالرصاص الحي، موضحة أن 39 حالة صُنّفت بـ"الخطيرة".

    ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، واحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

    AZERTAG.AZ :52 شهيدًا 2410 جرحى بالرصاص الإسرائيلي قرب حدود غزة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٥‎.٢٠١٨ [١٩:٤٤]
    43 شهيدًا بالرصاص الإسرائيلي قرب حدود غزة
    ١٤.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٣٣]
    عقد اجتماع قادم حول الأزمة السورية في أستانا
    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٨:٣٥‎]
    إعادة انتخاب مؤسس الحزب الحاكم في جورجيا رئيسا للحزب
    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:٥‎٠]
    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان
    52 شهيدًا 2410 جرحى بالرصاص الإسرائيلي قرب حدود غزة