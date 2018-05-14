محمدياروف يلتقي بموغيريني

بروكسل، 14 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف على هامش زيارة يقوم لبروكسل بمفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

نقلت مراسلة أذرتاج عن بيان الخارجية ان الاجتماع شهد تبادل الآراء تبادلا واسعا حول تطوير العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

واكد الوزير محمدياروف إعارة أذربيجان أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تأكيدا آخر متناولا مسائل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والإنسانية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الجانبان الى استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان حول اتفاقية تعاون استمرارا بناءً معبرين عن يقينهما من إعطاء هذه الاتفاقية المرتقبة دفعة لارتقاء العلاقات الى مستوى جديد من حيث الجودة وتطويرها الشامل.

وقدم محمدياروف محاورته معلومات حول عملية تسوية النزاع الأرميني الأذربيجاني قائلا إنه يلتقي في الخامس عشر من مايو غدا في باريس بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك. وابلغ ان موقف الاتحاد الأوروبي يمن دعم سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها عليها يلقى تقييما عاليا.

وتبادل الطرفان في الاجتماع الآراء حول المسائل المدرجة في جداول الأعمال الإقليمية والدولية.