باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى جديد لمجمع التعليم العصري باسم حيدر علييف في باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في افتتاح المبنى الجديد. ثم تفضل الرئيس إلهام علييف بقص الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح. تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا الظروف المهيأة فيها. وقدم وزير التعليم جيحون بايراموف لرئيس الجمهورية والسيدة الأولى معلومات عن حول الأعمال المنفذة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مبنى جديد لمجمع التعليم العصري

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