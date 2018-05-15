الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الهولندي
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠١٨ [١٠:٣٢]
باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الهولندي والرئيس السابق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ورئيس مجموعة الصداقة الهولندية الأذربيجانية رينيه فان دير ليند.
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