باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الهولندي والرئيس السابق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ورئيس مجموعة الصداقة الهولندية الأذربيجانية رينيه فان دير ليند.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الهولندي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده