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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الهولندي

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٠:٣٢]

    باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الهولندي والرئيس السابق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ورئيس مجموعة الصداقة الهولندية الأذربيجانية رينيه فان دير ليند.

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