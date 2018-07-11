مسؤولة جمعية الهلال الأحمر: لن ينال الذين يرغبون في تحويل أذربيجان الى سوريا منالهم

سومغايت، 11 يوليو، أذرتاج

قالت متانت محرموفا إنني ولدت في كنجة وتعلمت بجامعة كنجة ومتزوجة فيها ومدينة كنجة ديار جميلة من وطني نشأت بها وأصبحت فيها شخصية كمواطنة. وجميع الكنجويين أناس يحبون الدولة بمشاعر المواطنة العالية وألعن بوجهي كنجوية منظمي الجريمة المرتكبة في الميدان العام للمدينة مساء اليوم الـ10 من يوليو الجاري ومشاركين فيها.

أفادت أذرتاج عن محرموفا رئيسة فرع سومغايت من جمعية الهلال الأحمر الأذربيجانية قولها إن منظمين لهذه الجريمة المرتكبة في كنجة تحت اسم "تظاهرة احتجاج" ومشاركين فيها هم عملاء المتطرفين وأجهزة المخابرات الخارجية أملا منها في زعزعة دعائم الدولة.

وأضافت ان ما حدث فيها محزن ومؤلم جدا. وفقدان الضابطين للشركة ذوي الاحترام والنفوذ بين سكان كنجة على أيدي مثل هؤلاء المخربين والوحشيين أمر يثير غضبا وكل مواطن ذي الفكرة السليمة والحب للوطن والدعم للرئيس والتمسك والالتزام بمقومات الدولة يلعنون المخربين ولا يجوز ان يستهان بهذا الحدث.

وقالت محرموفا ان الذين يرغبون في تحويل أذربيجان الى سوريا لن ينالوا منالهم داعية الجميع لإيثار مصالح الوطن الغالي على كل شيء متضافرين القوى حول الرئيس.