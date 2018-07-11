تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإيرانية

طهران، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تحطمت طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الإيرانية في مدينة جابهار الإيرانية.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) أن طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إف-4" تابعة لقاعدة كنارك الجوية للجيش الإيراني سقطت صباح الأربعاء في المنطقة العامة لمدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد.

وتوجهت فرق الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث وتم نقل الطيارين إلى المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة.