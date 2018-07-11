زيادة حجم التبادل التجاري الإلكتروني بالتجزئة عن 46 مليون مانات خلال العام الماضي
AzerTAg.az
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
باكو، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج)
ارتفع حجم التبادل التجاري الإلكتروني بالتجزئة عن 46 مليون مانات في أذربيجان خلال العام الماضي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية رامين قولوزاده في الاجتماع في موضوع "التجارة الإلكترونية في أذربيجان: الوضع الحالي وآفاق التنمية".
وقال إن التبادل التجاري الإلكتروني بالتجزئة في أذربيجان في الآونة الأخيرة تتطور بسرعة. بلغ حجم التبادل التجاري الإلكتروني بالتجزئة في البلاد 25 مليون مانات في عام 2016 وأكثر من 46 مليون مانات خلال عام 2017.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٣٥]
٣١.٠٥.٢٠١٨ [٢١:٢٥]
٢٥.٠٥.٢٠١٨ [٢١:٣١]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٣٤]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٣٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٤]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٣٨]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٣]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٥٦]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١١:٣٦]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
١٤.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٨ [١٩:٣٢]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
١٣.٠٦.٢٠١٨ [١٩:٥١]
١٣.٠٦.٢٠١٨ [١٨:٣٦]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٢٤]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٠٨]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٤٨]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٤٠]
١٤.٠٧.٢٠١٨ [١١:٤٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك