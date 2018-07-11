بروكسل، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج) أفاد مراسل أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف التقى اليوم رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني في بروكسل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية في بروكسل

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