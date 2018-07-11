باكو، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج) زار الوفد تحت قيادة رئيس اللجنة الحكومية بشؤون الجالية فؤاد مرادوف قبر الشخصية السياسية البارزة لأذربيجان ورئيس برلمان الجمهورية الشعبية الأذربيجاني علي مردان بك طوبجوباشوف في مدينة باريس ووضعوا باقات من الزهور على قبره، حسبما أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي للجنة الحكومية بشؤون الجالية.

AZERTAG.AZ : الوفد الأذربيجاني يزور مرقد علي مردان بك طوبجوباشوف في باريس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده