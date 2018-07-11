مدرب قراباغ: تنتظرنا مباراة صعبة وطريفة

ليوبليانا، 11 يوليو، أذرتاج

قال قربان قربانوف إن المدرب الجديد للنادي الخصم أنشأ تشكيلة قوية وقد شاهدت مباريات نادي "اوليمبيا" ويخرج بأنظمة متباينة لكل مباراة.

أفادت أذرتاج عن قربانوف المدير الفني لنادي قراباغ أغدام الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عشية لقاء ناديه بنادي "اولمبيا " ليوبليانا السلوفيني في المرحلة الأولى من دوري الأبطال إن مباراة صعبة وطريفة تنتظرنا وطبعا سنتعرف على خصم تعرفا أحسن بعد المباراة الأولى وستكون مباراة الإياب اسهل وكنت أقول دائما ان اهم المباريات هي لقاءات الذهاب ولنا مشاكل أيضا ورغم ذلك نسعى الى الحصول على نتيجة رابحة وصالحة.

يذكر ان المباراة المنظمة بين ليوبليانا وقراباغ على ملعب ستوييتش تنطلق الساعة 22.00 حسب توقيت باكو مساء اليوم 11 يوليو.