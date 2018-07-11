مقتل 12 شخصا في التفجير الانتحاري الباكستاني

باكو، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أسفر تفجير انتحاري أثناء تجمع لحزب "عوامي الوطني" في مدينة بشاور شمال غربي باكستان، عن مقتل 12 شخصا، بينهم مرشح للانتخابات، وإصابة العشرات.

ومن بين القتلى هارون بيلور المرشح للانتخابات العامة المقررة في الـ25 يوليو وهو نجل القيادي في الحزب بشير بيلور الذي قتل في هجوم لحركة "طالبان" عام 2013، حين كان حزب "عوامي الوطني" الهدف الرئيسي لعناصر الحركة عشية الانتخابات العامة في البلاد.

ولم تتحمل حتى الآن أي من الجماعات الموجودة في باكستان مسؤولية عن الانفجار.