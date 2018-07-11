باكو، 11 يوليو (أذرتاج).

صادق رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على القانون حول التعديلات على قانون الهجرة.

تم تغيير مدة لزوم تسجيل أسماء الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الراغبين في البقاء في أذربيجان أكثر من وقت معين لدى الهجرة والجوازات.

بناء على التعديل على المادة الـ21 لقانون الهجرة، يجب على الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية أن يسجلوا أسماءهم لدى إدارة الهجرة والجوازات الأذربيجانية خلال 15 يوما منذ قدومهم الى ارض أذربيجان حسب مكان إقامتهم المؤقتة. أي لا يتطلب من الأجنبي تسجيل اسمه لدى الهجرة في حالة مغادرة أذربيجان قبل 15 يوما منذ الوصول.

سابقا كانت مدة الإقامة المؤقتة للأجانب وعديمي الجنسية في أذربيجان بدون ضرورة التسجيل لدى الهجرة 10 أيام.

لذلك، يجب على رئاسة مكان الإقامة (فندق، مصيف، مستوصف، مركز استراحة، منتجع، مخيم، معسكر للسياح، مستشفى وغيرها من الأماكن العامة) أو صاحب المنازل أو غيرها من الأماكن السكنية التي يختارها السائح والشخص عديم الجنسية الإقامة فيها أن يقدم استمارة الطلب لتسجيل اسم الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية وصورة جواز سفره (وثيقة أخرى لعبور الحدود) خلال 15 يوما من يوم قدومه للبلد الى السلطة التنفيذية المعنية، ذلك عبر قاعدة البيانات الالكترونية او البريد الإلكتروني او شخصيا.

يجدر الذكر ان الأجانب والأشخاص عديمي الجنسيات الراغبين في البقاء في أذربيجان أكثر من 15 يوما يمكنهم تسجيل أسماءهم حسب مكان الإقامة في جميع مراكز "أسان خدمة" المنتشرة في البلد وكذلك في مدينتي باكو وسومغايت، أو لدى الإدارات الإقليمية للهجرة والجوازات، ذلك بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة الدولة "أسان" وجهاز الهجرة الاذربيجاني في 17 مايو.