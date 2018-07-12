القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 101 مرة

باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 101 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام أسلحة الرشاش الكبيرة العيار والقناصة.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي باراواكار وأيقيوفيت والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرى كمرلي وقايماقلي وقوشجو أيريم وأشاغي أسكيبارا وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي مونجوقلو وقارالار بمحافظة تاووس الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وكنقرلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قوبو ديلاغاردا وقاراخانبكلي وقورقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات تارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.