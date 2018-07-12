قراباغ يبدأ مشواره في دوري الأبطال بالفوز

ليوبليانا، 12 يوليو، أذرتاج

شرع نادي قراباغ اغدام الأذربيجاني مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز في 11 يوليو الامس.

أفادت أذرتاج أن قراباغ التقى ضمن مباريات الذهاب من المرحلة الأولى التأهيلية بنادي أولمبيا السلوفاكي على ملعب ستوييجه بمدينة ليوبليانا في مباراة قادها الحكم البلجيكي لاورينس ويسير.

ولم يشهد مشجعون تسجيل هدف في الشوط الأول.

وتمكن قراباغ تسجيل هدف فوز في د79 من طرف دونالد جيريه ليعود الى الوطن بحساب صالح يجعله يضع قدما في المرحلة الثانية.

يذكر ان مباراة الإياب بين الناديين تنظم في 18 يوليو على ملعب توفيق بهراموف في باكو. وفي حال تأهل قراباغ للمرحلة الثانية التأهيلية سيلتقي بفائز زوج كوكيسي الألباني وواليتا المالطي.